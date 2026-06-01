Эксперты "Билайн" и Движения Первых научили детей защите от кибермошенников

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Интерактивный мастер-класс на тему "Как не попасть на удочку телефонных мошенников" провели эксперты "Билайна" по проекту "Школа КиберБезопасности Движения Первых", сообщает оператор.

Мастер-класс был организован в Кибердоме Движения Первых в кластере "Ломоносов" в рамках V юбилейного международного фестиваля детства и юности "Фестиваль Движения первых", который проходил с 30 мая по 1 июня на ВДНХ и во всех регионах России.

Руководитель направления по антифроду "Билайна" Светлана Целик в формате живого диалога рассказала детям и подросткам, как распознавать уловки злоумышленников, защищать свои аккаунты и персональные данные. В завершение была проведена онлайн-викторина из 10 вопросов на тему кибербезопасности.

"Дети сегодня — самые активные пользователи цифровых сервисов, но часто наименее защищенные. Мошенники постоянно придумывают новые схемы, и наша задача — не просто предупредить, а на понятных примерах научить ребёнка правильно реагировать на угрозы. Просвещение в сфере кибербезопасности так же важно, как правила дорожного движения. Мы рады, что вместе с Движением Первых можем делать это в игровой, увлекательной форме", - приводится в сообщении комментарий Целик.