Умер один из создателей российской системы защиты данных генерал Матюхин

15:59 01.06.2026 (обновлено: 20:52 01.06.2026)
НИИАС: умер один из создателей системы защиты информации Владимир Матюхин

© Фото : НИИАС
Владимир Матюхин
Владимир Матюхин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умер Владимир Георгиевич Матюхин — один из создателей основ российской отрасли информационной безопасности.
  • Он занимал ключевые должности в органах государственной безопасности и системе государственного управления, стоял у истоков становления ФАПСИ и возглавлял его в 1999-2003 годах.
  • Под руководством Матюхина создавались передовые отечественные технологии в области информационной безопасности и в других сферах.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Один из создателей основ российской отрасли информационной безопасности, бывший гендиректор ФАПСИ генерал армии Владимир Матюхин умер на 82-м году жизни, сообщил НИИ информатизации автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС).
"Двадцать седьмого мая 2026 года ушел из жизни Владимир Георгиевич Матюхин — выдающийся государственный деятель, ученый, генерал армии, доктор технических наук, действительный член Академии криптографии России, Российской академии инженерных наук и Международной академии связи, председатель экспертного совета АО "НИИАС", — говорится в некрологе.
Владимир Матюхин родился 4 февраля 1945 года в Москве. Окончил Московский энергетический институт. Многие годы работал в органах государственной безопасности СССР и России, занимался вопросами защиты информации, развития систем правительственной связи и криптографии.
Стоял у истоков становления ФАПСИ, а в 1999-2003 годах был его генеральным директором. В 2003-2004-м занимал пост первого заместителя министра обороны, а в период с 2004 по 2010 год руководил Федеральным агентством по информационным технологиям.
Под руководством и при непосредственном участии Матюхина создавались передовые отечественные технологии в области информационной безопасности, электронной подписи, интеллектуальных карт, волоконно-оптических систем связи и квантово-криптографических решений. Его вклад в развитие государственных информационных систем и обеспечение технологического суверенитета России получил высокое признание на государственном уровне.
 
