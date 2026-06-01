В Ростовской области уничтожили два десятка БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено два десятка БПЛА.
- Нападению подверглись города Каменск-Шахтинский, Волгодонск и восемь районов области: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Морозовский, Шолоховский, Милютинский.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Два десятка БПЛА были уничтожены минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено два десятка БПЛА. Нападению подверглись города Каменск-Шахтинский, Волгодонск и восемь районов области: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Морозовский, Шолоховский, Милютинский", - написал он в канале на платформе "Макс".
Губернатор подчеркнул, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.
