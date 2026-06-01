Специальная военная операция на Украине
 
10:03 01.06.2026 (обновлено: 10:04 01.06.2026)
В Курской области сбили 128 украинских беспилотников за сутки

Хинштейн: в Курской области за сутки сбили 128 украинских беспилотников

  • За прошедшие сутки над территорией Курской области сбили 128 украинских беспилотников различного типа.
  • ВСУ 118 раз применили артиллерию по отселенным районам региона, 24 раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.
КУРСК, 1 июн - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 128 украинских беспилотников различного типа, 118 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 31 мая до 09.00 1 июня сбито 128 вражеских беспилотников различного типа. 118 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".

Он добавил, что 24 раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в деревне Гирьи Беловского района загорелось здание недействующей почты", - сообщил глава региона.
По словам Хинштейна, погибших и пострадавших нет.
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБеловский районАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
