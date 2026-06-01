"Локомотив" продлил контракты с Березкиным и Мисюлем

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" продлил контракты с нападающим Максимом Березкиным и защитником Даниилом Мисюлем на два года, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новые соглашения с воспитанниками "Локомотива" рассчитаны до конца сезона-2027/28.
Минское "Динамо" сообщило об уходе Квартальнова
Вчера, 13:29
Ранее в финальной серии плей-офф КХЛ "Локомотив" обыграл "Ак Барс" (4-3). Ярославцы сыграли в финале третий раз подряд и стали двукратными победителями Кубка Гагарина.
Березкину 24 года, он сыграл 382 матча в составе "Локомотива" и набрал 177 очков (59 голов + 118 результативных передач). В активе 25-летнего Мисюля 37 очков (10+27) за 285 игр.