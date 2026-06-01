Бастрыкин рассказал о дронах, которыми ВСУ ударили по Старобельску

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дроны, которыми ВСУ ударили по Старобельску, могут нести боевую часть до 120 килограммов, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Президент России Владимир Путин в понедельник вечером провел в Кремле совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
"Установлено, что обнаруженные фрагменты БПЛА украинского производства используются для изготовления таких типов аппаратов, как Fire Point-1, Fire Point-2 и "Журавец", способных нести боевую часть массой до 120 килограммов каждый", - сообщил Бастрыкин в ходе совещания.