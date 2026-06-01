Балицкий назвал удар по школе в Запорожской области военным преступлением
11:53 01.06.2026
Балицкий назвал удар по школе в Запорожской области военным преступлением

Балицкий назвал удар ВСУ по школе в Васильевке военным преступлением

© РИА Новости / Павел Бедняков
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотник ВСУ ударил по школе №1 в Васильевке, повреждена кровля здания.
  • Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал удар по школе военным преступлением.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал удар ВСУ по школе в Васильевке военным преступлением.
Беспилотник ВСУ ударил по школе №1 в Васильевке, повреждена кровля здания, жертв среди мирного населения удалось избежать, сообщил в понедельник губернатор.
"Сегодня, в День защиты детей, киевский террористический режим совершил очередное военное преступление, еще раз продемонстрировав свою античеловеческую сущность", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Как отметил губернатор, сам факт удара по школе в День защиты детей говорит о том, что для противника не существует никаких моральных запретов и норм гуманности.
"Этот удар — не попытка нанести военный ущерб, это акт устрашения и ненависти к мирной жизни. Все службы оперативно приступили к ликвидации последствий. Будет проведена полная экспертиза конструкции кровли и восстановительные работы", - подчеркнул губернатор.
