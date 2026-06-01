Балицкий назвал удар по школе в Запорожской области военным преступлением

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал удар ВСУ по школе в Васильевке военным преступлением.
Беспилотник ВСУ ударил по школе №1 в Васильевке, повреждена кровля здания, жертв среди мирного населения удалось избежать, сообщил в понедельник губернатор.
Как отметил губернатор, сам факт удара по школе в День защиты детей говорит о том, что для противника не существует никаких моральных запретов и норм гуманности.
"Этот удар — не попытка нанести военный ущерб, это акт устрашения и ненависти к мирной жизни. Все службы оперативно приступили к ликвидации последствий. Будет проведена полная экспертиза конструкции кровли и восстановительные работы", - подчеркнул губернатор.