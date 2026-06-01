Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчина из мести поджег автомобиль, окативший его из лужи - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 01.06.2026 (обновлено: 10:03 01.06.2026)
В Москве мужчина из мести поджег автомобиль, окативший его из лужи

В Москве мужчина из мести поджег иномарку, чей водитель окатил его водой из лужи

© Фото : Петровка, 38/MAXМужчина, совершивший поджог автомобиля из мести в Москве
Мужчина, совершивший поджог автомобиля из мести в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : Петровка, 38/MAX
Мужчина, совершивший поджог автомобиля из мести в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На севере Москвы приезжий из другого региона поджег автомобиль, чтобы отомстить водителю, который облил его водой из лужи.
  • Поджигатель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, он заключен под стражу.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мужчина поджег автомобиль, владелец которого, проезжая мимо, облил его из лужи на севере Москвы, поджигатель задержан, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что в полицию поступило сообщение, что в районе Рижского проезда горит иномарка. Ее владелец сообщил прибывшим полицейским, что вечером припарковался около дома и ушел, а ночью проснулся от криков соседки о пожаре. Полицейские задержали 48-летнего приезжего из другого региона России.
«

"Он (задержанный - ред.) рассказал, что поджег автомобиль, чтобы отомстить обидчику, который, проезжая мимо, облил его водой из лужи", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Фигурант заключен под стражу.
Последствия пожара на Донецкой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на парковке
22 ноября 2025, 14:36
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала