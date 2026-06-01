В Москве мужчина из мести поджег автомобиль, окативший его из лужи

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мужчина поджег автомобиль, владелец которого, проезжая мимо, облил его из лужи на севере Москвы, поджигатель задержан, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что в полицию поступило сообщение, что в районе Рижского проезда горит иномарка. Ее владелец сообщил прибывшим полицейским, что вечером припарковался около дома и ушел, а ночью проснулся от криков соседки о пожаре. Полицейские задержали 48-летнего приезжего из другого региона России.
"Он (задержанный - ред.) рассказал, что поджег автомобиль, чтобы отомстить обидчику, который, проезжая мимо, облил его водой из лужи", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Фигурант заключен под стражу.
