Рейтинг@Mail.ru
Российские авиакомпании предложили на летний сезон 40,2 миллиона билетов - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 01.06.2026
Российские авиакомпании предложили на летний сезон 40,2 миллиона билетов

Никитин: авиакомпании выставили на летний сезон 40,2 млн билетов по России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские авиакомпании предложили на летний сезон 40,2 миллиона билетов на рейсы по всей России, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Он отметил, что в авиации накануне лета прошла основательная подготовка.
«
"С мая по сентябрь наши авиакомпании выставили 40,2 миллиона кресел на внутренних линиях - это почти 77% от всего объема перевозок", - рассказал Никитин в преддверии ПМЭФ.
По словам министра, Минтранс провел совещания с аэропортами и перевозчиками.
"Все подтвердили готовность к "высокому" сезону", - резюмировал Никитин.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ .
Глобус и деньги - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Названа цена самого дорогого авиабилета в Петербург перед ПМЭФ
28 мая, 00:20
 
РоссияАндрей Никитин (политик)ОбществоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)ПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала