МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские авиакомпании предложили на летний сезон 40,2 миллиона билетов на рейсы по всей России, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Он отметил, что в авиации накануне лета прошла основательная подготовка.
"С мая по сентябрь наши авиакомпании выставили 40,2 миллиона кресел на внутренних линиях - это почти 77% от всего объема перевозок", - рассказал Никитин в преддверии ПМЭФ.
По словам министра, Минтранс провел совещания с аэропортами и перевозчиками.
"Все подтвердили готовность к "высокому" сезону", - резюмировал Никитин.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.