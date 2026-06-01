Ученый рассказал о главных астрономических явлениях июня

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Сближение Венеры и Юпитера, которое можно будет наблюдать в сумеречном небе, а также день летнего солнцестояния и появление серебристых облаков станут главными астрономическими явлениями июня, сообщил РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

"Девятого июня ожидается сближение Венеры и Юпитера. Две планеты окажутся рядом, и это будет хорошо видно на вечернем небе невооруженным глазом, но рассмотреть в деталях это уникальное явление можно будет с помощью бинокля или телескопа", - рассказал собеседник агентства.

К этим двум планетам 15 июня приблизится Меркурий, а 17 июня - Луна , которая расположится между Венерой и Юпитером. Алексеев добавил, что объекты будут видны рядом на вечернем небе в пределах 15 градусов.

"Двадцать первого июня наступит летнее солнцестояние - самый длинный день в году. Завершит месяц полнолуние 30 июня", - рассказал собеседник.

Он отметил, что июнь и июль - время, когда на небе обычно появляются серебристые облака.