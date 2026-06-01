Ученый рассказал о главных астрономических явлениях июня
02:29 01.06.2026
Ученый рассказал о главных астрономических явлениях июня

Планета Юпитер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 9 июня можно будет наблюдать сближение Венеры и Юпитера в вечернем небе.
  • 21 июня наступит летнее солнцестояние — самый длинный день в году.
  • В июне, ближе к полуночи, можно наблюдать серебристые облака в северном направлении.
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Сближение Венеры и Юпитера, которое можно будет наблюдать в сумеречном небе, а также день летнего солнцестояния и появление серебристых облаков станут главными астрономическими явлениями июня, сообщил РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.
"Девятого июня ожидается сближение Венеры и Юпитера. Две планеты окажутся рядом, и это будет хорошо видно на вечернем небе невооруженным глазом, но рассмотреть в деталях это уникальное явление можно будет с помощью бинокля или телескопа", - рассказал собеседник агентства.
К этим двум планетам 15 июня приблизится Меркурий, а 17 июня - Луна, которая расположится между Венерой и Юпитером. Алексеев добавил, что объекты будут видны рядом на вечернем небе в пределах 15 градусов.
"Двадцать первого июня наступит летнее солнцестояние - самый длинный день в году. Завершит месяц полнолуние 30 июня", - рассказал собеседник.
Он отметил, что июнь и июль - время, когда на небе обычно появляются серебристые облака.
"Эти высотные облака подсвечиваются солнцем, которое находится не очень низко за горизонтом. Наблюдать облака надо в северном направлении ближе к полуночи", - пояснил ученый.
