Шестнадцать человек задержали на параде в честь победы "Арсенала" в Лондоне

ЛОНДОН, 1 июн – РИА Новости. Лондонская полиция сообщила, что задержала 16 человек на параде в честь победы футбольного клуба "Арсенал" в чемпионате Англии по футболу.

"Мы осуществили 16 задержаний в районе парада, включая шесть - за нападение на полицейских", - говорится в сообщении ведомства в Х.

Кроме того, в полиции сообщили, что в районе парада одного мужчину ранили ножом, его госпитализировали. К полуночи большинство фанатов разошлись, добавили в ведомстве.