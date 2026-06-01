Шестнадцать человек задержали на параде в честь победы "Арсенала" в Лондоне
Шестнадцать человек задержали на параде в честь победы "Арсенала" в Лондоне

Полиция Лондона задержала 16 человек на параде в честь победы "Арсенала"

ЛОНДОН, 1 июн – РИА Новости. Лондонская полиция сообщила, что задержала 16 человек на параде в честь победы футбольного клуба "Арсенал" в чемпионате Англии по футболу.
"Мы осуществили 16 задержаний в районе парада, включая шесть - за нападение на полицейских", - говорится в сообщении ведомства в Х.
Кроме того, в полиции сообщили, что в районе парада одного мужчину ранили ножом, его госпитализировали. К полуночи большинство фанатов разошлись, добавили в ведомстве.
В воскресенье корреспондент РИА Новости передавал, что "Арсенал" проводит парад вокруг своего домашнего стадиона на севере Лондона в честь победы в чемпионате. Порядок на мероприятии обеспечивали сотни полицейских, из-за парада закрылись несколько станций метро.
