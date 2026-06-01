В Лондоне задержали 24 человека в ходе парада после победы "Арсенала"

Краткий пересказ от РИА ИИ На параде в честь победы футбольного клуба "Арсенал" в чемпионате Англии по футболу были задержаны 24 человека.

В районе парада были зафиксированы шесть случаев нападения с ножом, один мужчина около 20 лет был доставлен в больницу в состоянии, угрожающем жизни.

ЛОНДОН, 1 июн – РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о 24 задержанных на параде в честь победы футбольного клуба "Арсенал" в чемпионате Англии по футболу.

"В общей сложности были задержаны 24 человека после того, как в воскресенье на мероприятии было задействовано более 500 сотрудников полиции", - говорится в пресс-релизе полиции.

Десять человек были задержаны за нападения на полицейских, трое – за сексуальное насилие, другие задержания были связаны с хранением наркотиков, оружия, оскорблениями, нанесением тяжких телесных повреждений и нарушением общественного порядка. Также были повреждены четыре полицейских автомобиля, у них разбиты фары и имеются многочисленные вмятины, сообщили в полиции. Поиски виновников продолжаются.

Кроме того, полиция сообщила, что в районе парада были зафиксированы шесть случаев нападения с ножом. Большинство пострадавших не получили серьезных травм, однако один мужчина в возрасте около 20 лет был доставлен в больницу в состоянии, угрожающем жизни, добавили в ведомстве.