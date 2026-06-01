Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне задержали 24 человека в ходе парада после победы "Арсенала" - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:50 01.06.2026
В Лондоне задержали 24 человека в ходе парада после победы "Арсенала"

Полиция Лондона сообщила о 24 задержанных в ходе парада после победы "Арсенала"

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкПолицейский кордон на северной стороне Лондонского моста
Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На параде в честь победы футбольного клуба "Арсенал" в чемпионате Англии по футболу были задержаны 24 человека.
  • В районе парада были зафиксированы шесть случаев нападения с ножом, один мужчина около 20 лет был доставлен в больницу в состоянии, угрожающем жизни.
ЛОНДОН, 1 июн – РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о 24 задержанных на параде в честь победы футбольного клуба "Арсенал" в чемпионате Англии по футболу.
"В общей сложности были задержаны 24 человека после того, как в воскресенье на мероприятии было задействовано более 500 сотрудников полиции", - говорится в пресс-релизе полиции.
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Около 900 человек задержали из-за беспорядков после победы "ПСЖ" в ЛЧ
Вчера, 10:33
Десять человек были задержаны за нападения на полицейских, трое – за сексуальное насилие, другие задержания были связаны с хранением наркотиков, оружия, оскорблениями, нанесением тяжких телесных повреждений и нарушением общественного порядка. Также были повреждены четыре полицейских автомобиля, у них разбиты фары и имеются многочисленные вмятины, сообщили в полиции. Поиски виновников продолжаются.
Кроме того, полиция сообщила, что в районе парада были зафиксированы шесть случаев нападения с ножом. Большинство пострадавших не получили серьезных травм, однако один мужчина в возрасте около 20 лет был доставлен в больницу в состоянии, угрожающем жизни, добавили в ведомстве.
В воскресенье корреспондент РИА Новости передавал, что "Арсенал" проводил парад вокруг своего домашнего стадиона на севере Лондона в честь победы в чемпионате. Порядок на мероприятии обеспечивали сотни полицейских, из-за парада закрылись несколько станций метро.
Все участники ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Саудовская Аравия начала бесплатную раздачу билетов на матчи ЧМ
Вчера, 14:33
 
ФутболАрсенал (Лондон)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала