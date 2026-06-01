Армения хочет повысить экспорт своей продукции в ЕС в пять раз к концу года

ЕРЕВАН, 1 июн - РИА Новости. Армения намерена нарастить экспорт своей продукции в ЕС в 4-5 раз к концу года, заявил журналистам в понедельник министр экономики страны Геворг Папоян.
"Министерство экономики представило программы поддержки экспорта в ЕС, на Ближний Восток. То есть это компенсация транспортных расходов, таможенных пошлин. Мы будем проводить более агрессивную политику. Экспорт в Евросоюз удвоился, но мы действуем еще более агрессивно и намерены увеличить его в четыре-пять раз к концу года", - заявил Папоян.
Он уточнил, что Армения планирует поставлять в страны ЕС фрукты, овощи, продукцию обрабатывающей промышленности.
Говоря о проблемах с экспортом армянской агропродукции в Россию, Папоян выразил надежду, что после парламентских выборов вопросы удастся очень быстро урегулировать.
В мае Россельхознадзор сообщил, что с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении, в том числе клубники. В ведомстве объяснили, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия.