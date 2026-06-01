Выход Армении из ЕАЭС станет ошибкой для республики, считает сенатор - РИА Новости, 01.06.2026
16:07 01.06.2026 (обновлено: 16:08 01.06.2026)
Сенатор Джабаров: выход Армении из ЕАЭС станет большой ошибкой для республики

  • Зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что выход Армении из ЕАЭС станет большой ошибкой для республики.
  • По мнению Джабарова, если Пашинян примет решение ввести Армению в Евросоюз, то членство страны в ЕАЭС будет приостановлено.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Выход Армении из ЕАЭС станет большой ошибкой для республики, считает зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, страна продолжит работать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) до тех пор, пока выбор между ЕС и ЕАЭС станет неизбежным. По словам армянского премьера, данное решение будет принимать народ республики путем референдума.
"Судя по тем шагам, которые предложил Пашинян, сначала, наверное, проводят референдум, а потом обращаются. Он обратится в ЕС о вступлении, а уже потом будет проводить (референдум - ред.). Там скажут: "Да, пожалуйста" или "Нет". А зачем проводить референдум тогда, если уже обращение есть? Я думаю, что порядок шагов немножко перепутан. Скорее всего, надо сначала все-таки узнать мнение народа, а потом делать шаги. Я думаю, что эти разговоры будут тянуться до выборов", - сказал Джабаров в беседе с "Лентой.ру".
По мнению сенатора, если Пашинян примет решение ввести Армению в Евросоюз, то членство страны в ЕАЭС будет приостановлено.
"Мне кажется, к концу года, если господин Пашинян примет решение ввести свою страну в ЕС, страны ЕС на саммите, который в конце года будет, примут решение о приостановке участия Армении в Евразийском экономическом союзе. Я думаю, что это большая ошибка. (Армения - ред.) самостоятельное государство, независимое, пусть принимает решение такое, которое считает удобным и выгодным", - заключил он.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Граждане страны изберут новый состав парламента на пять лет.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление по республике.
В миреАрменияРоссияНикол ПашинянВладимир ДжабаровВладимир ПутинЕреванЕвразийский экономический союзЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
