Рейтинг@Mail.ru
Пашинян уверен, что Армении удастся выстроить новые отношения с Россией - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 01.06.2026 (обновлено: 09:35 01.06.2026)
Пашинян уверен, что Армении удастся выстроить новые отношения с Россией

Пашинян выразил уверенность, что Армении удастся выстроить новые отношения с РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность в возможности выстроить новые отношения с Россией.
  • Он назвал стадию трансформации отношений с Россией позитивной и отметил их открытость и искренность.
ЕРЕВАН, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что Армении удастся выстроить новые отношения с Россией, поскольку они основываются на открытости и искренности.
По его словам, Ереван развивает и придает большое значение отношениям с Россией.
"Я неоднократно говорил, что наши отношения с РФ находятся в стадии трансформации. Стадию трансформации я считаю позитивной, потому что в условиях новой ситуации мы выстраиваем новые отношения с Россией, и я уверен, что нам это удастся, в том числе потому, что наши отношения с Россией открыты и искренни", - сказал Пашинян.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
На Западе раскрыли, какой сигнал Путин послал Пашиняну
30 мая, 16:32
 
В миреАрменияРоссияНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала