Пашинян уверен, что Армении удастся выстроить новые отношения с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность в возможности выстроить новые отношения с Россией.
- Он назвал стадию трансформации отношений с Россией позитивной и отметил их открытость и искренность.
ЕРЕВАН, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что Армении удастся выстроить новые отношения с Россией, поскольку они основываются на открытости и искренности.
"Я неоднократно говорил, что наши отношения с РФ находятся в стадии трансформации. Стадию трансформации я считаю позитивной, потому что в условиях новой ситуации мы выстраиваем новые отношения с Россией, и я уверен, что нам это удастся, в том числе потому, что наши отношения с Россией открыты и искренни", - сказал Пашинян.