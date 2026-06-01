Экс-сенатор Арашуков просил отправлять ему в колонию элитные товары
11:46 01.06.2026
Экс-сенатор Арашуков просил отправлять ему в колонию элитные товары

© Фото : Верховный суд России
  Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий в колонии "Черный дельфин" пожизненное наказание, просил собирать ему посылки с товарами и продуктами элитного качества.
  Он также был готов платить за каждое внеплановое свидание с родственниками.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий в колонии "Черный дельфин" пожизненное наказание, просил собирать ему посылки с товарами и продуктами элитного качества, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В январе Ленинский суд Оренбурга приговорил бывшего сенатора к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 миллионов рублей за предложение сотруднику колонии "Черный дельфин", где он отбывает пожизненный срок, полученный по делу о заказных убийствах, 6 миллионов рублей взятки за привилегии в колонии. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе.
"В ходе допроса Арашуков неоднократно сообщал суду как о своем материальном благополучии, так и о наличии у посредника суммы денег, достаточной для самостоятельного помещения их в тайники в гораздо большем размере, чем изъятые 3 миллиона рублей... Посылки Арашуков просил собирать отборного качества элитные товары… и суммы выделяемых средств были соответствующие", - говорится в документе.
Уточняется, что гособвинитель счел назначенный Арашукову штраф по делу о даче взятки чрезмерно мягким и требовал увеличить его до 420 миллионов рублей, то есть до 70-кратного размера взятки. Прокурор полагал, что суд не в полной мере учел сумму взятки, которую предлагал экс-сенатор сотруднику колонии.
"Половина данной денежной суммы была передана, что свидетельствует о возможности у Арашукова передать взятку в столь значительном размере... Из материалов ОРД (оперативно-разыскной деятельности) следует, что Арашуков был готов платить за каждое внеплановое свидание с родственниками. Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии у Арашукова достаточного финансового потенциала для разрешения своих преступных намерений. Факт материальной состоятельности Арашукова каких-либо сомнений не вызывает", - отмечается в материалах.
