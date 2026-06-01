Экс-хоккеист "Авангарда" стал лучшим бомбардиром чемпионата мира

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Швейцарии Свен Андригетто стал лучшим бомбардиром домашнего чемпионата мира по хоккею.
Экс-форвард омского "Авангарда" набрал 15 очков (4 гола + 11 передач) в 10 матчах. Следом за ним расположились канадец Маклин Селебрини (14; 6+8) и швейцарец Денис Мальгин (13; 5+8).
Больше всех шайб на турнире забросили Рудольф Балцерс из Латвии и норвежец Ноа Стеен (по 7).
Чемпионат мира завершился в воскресенье победой сборной Финляндии.