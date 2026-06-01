Сын Алекперова стал богатейшим наследником российских миллиардеров

- Юсуф Алекперов, сын бывшего главы и совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова, возглавил список богатейших наследников российских миллиардеров в глобальном рейтинге Forbes.
- Состояние Юсуфа Алекперова оценивается в 560 миллионов долларов, ему принадлежит 0,2 процента акций "Лукойла" и свой бизнес — холдинг "Экто".
- Второй стала дочь основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Виктория Михельсон, а третье место заняли дети основателя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко Тара и Адриан.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сын бывшего главы и совладельца нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова Юсуф стал самым богатым среди наследников российских миллиардеров, следует из рейтинга Forbes.
Состояние Алекперова-младшего оценивается в 560 миллионов долларов. Ему принадлежит 0,2 процента акций "Лукойла", но у него есть и собственный бизнес — холдинг "Экто", переданный в марте прошлого года в личный фонд ЮВС. На конец 2025-го вложения в "Экто" оценивались в 31 миллиард рублей, а переданные в фонд активы — в 4,9 миллиарда, что в сумме давало 460 миллионов долларов.
На третьем месте оказались дети основателя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко — 13-летняя Тара и девятилетний Адриан.
Кроме того, в первую пятерку вошли наследники сенатора Сулеймана Керимова — Гульнара, Саид и Амина, а также дети председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина — Дмитрий, Юрий и Анастасия.
Рейтинг Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По данным Forbes, с начала года состояние самых богатых российских предпринимателей увеличилось почти на 22 миллиарда долларов.
