Рейтинг@Mail.ru
Сын Алекперова стал богатейшим наследником российских миллиардеров - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:56 01.06.2026 (обновлено: 11:09 01.06.2026)
Сын Алекперова стал богатейшим наследником российских миллиардеров

Сын Алекперова возглавил рейтинг богатейших наследников миллиардеров из России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор компании "Лукойл" Вагит Алекперов
Генеральный директор компании Лукойл Вагит Алекперов - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор компании "Лукойл" Вагит Алекперов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юсуф Алекперов, сын бывшего главы и совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова, возглавил список богатейших наследников российских миллиардеров в глобальном рейтинге Forbes.
  • Состояние Юсуфа Алекперова оценивается в 560 миллионов долларов, ему принадлежит 0,2 процента акций "Лукойла" и свой бизнес — холдинг "Экто".
  • Второй стала дочь основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Виктория Михельсон, а третье место заняли дети основателя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко Тара и Адриан.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сын бывшего главы и совладельца нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова Юсуф стал самым богатым среди наследников российских миллиардеров, следует из рейтинга Forbes.
Состояние Алекперова-младшего оценивается в 560 миллионов долларов. Ему принадлежит 0,2 процента акций "Лукойла", но у него есть и собственный бизнес — холдинг "Экто", переданный в марте прошлого года в личный фонд ЮВС. На конец 2025-го вложения в "Экто" оценивались в 31 миллиард рублей, а переданные в фонд активы — в 4,9 миллиарда, что в сумме давало 460 миллионов долларов.
Председатель совета директоров ПАО Северсталь Алексей Мордашов - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Forbes опубликовал список российских миллиардеров на 2026 год
23 апреля, 07:04
Вторую строчку в рейтинге заняла дочь основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Виктория Михельсон. В 2023 году отец передал ей компанию ГЭС-2 и 2,3 процента акций "Новатэка".
На третьем месте оказались дети основателя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко — 13-летняя Тара и девятилетний Адриан.
Кроме того, в первую пятерку вошли наследники сенатора Сулеймана Керимова — Гульнара, Саид и Амина, а также дети председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина — Дмитрий, Юрий и Анастасия.
Рейтинг Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По данным Forbes, с начала года состояние самых богатых российских предпринимателей увеличилось почти на 22 миллиарда долларов.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Названы богатейшие бизнесмены России в 2025 году
2 января, 10:44
 
Андрей МельниченкоЛУКОЙЛНоватэкСибур ХолдингForbesВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала