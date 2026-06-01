"Россия сегодня" присоединилась к акции "Коробка храбрости" для детей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" присоединилась к ежегодной благотворительной акции "Коробка храбрости", направленной на поддержку детей, проходящих длительное лечение в медицинских учреждениях страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы.

Благотворительная акция "Коробка храбрости" проводится ежегодно сторонниками Партии " Единая Россия ". Генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев отметил, что подобные акции всегда находят широкий отклик среди населения страны, так как равнодушие и душевная глухота не свойственны россиянам.

« "Я могу только восхищаться мужеством детей и стойкостью их родителей! Хочу пожелать им сил и терпения, и, конечно, выздоровления!" - сказал Киселев, чьи слова приводит пресс-служба.

Уточняется, что в рамках акции осуществляется сбор игрушек, канцелярских принадлежностей, книжек-раскрасок, конструкторов и других детских товаров. Специальные брендированные коробки устанавливаются в отделениях партии "Единая Россия", штабах общественной поддержки, торговых центрах и партнерских организациях во всех регионах страны.

Цель инициативы - подарить маленьким пациентам положительные эмоции и помочь им набраться смелости перед сложными медицинскими процедурами. Ребенок может выбрать подарок после прохождения процедуры, что служит для него символом поддержки и заботы со стороны общества.

К участию приглашаются все желающие, особо приветствуется вклад в виде продукции отечественных брендов. Важно, чтобы игрушки были новыми и в заводской упаковке, так как у детей в больнице ослабленный иммунитет.

Отмечается, что в 2026 году старт акции приурочен ко Дню защиты детей. Сбор игрушек продлится до 1 июля, а 6 июля на территории всей страны состоится передача собранных подарков в детские больницы, хосписы и онкологические центры. Особое внимание уделяется детям, находящимся на лечении вдали от дома.