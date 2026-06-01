"Россия сегодня" присоединилась к акции "Коробка храбрости" для детей
09:09 01.06.2026 (обновлено: 10:28 01.06.2026)
"Россия сегодня" присоединилась к акции "Коробка храбрости" для детей

Специальная брендированная "Коробка храбрости" в здании медиагруппы "Россия сегодня"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная медиагруппа "Россия сегодня" присоединилась к благотворительной акции "Коробка храбрости" для поддержки детей, проходящих длительное лечение.
  • Цель акции — подарить маленьким пациентам положительные эмоции и помочь им набраться смелости перед сложными медицинскими процедурами.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" присоединилась к ежегодной благотворительной акции "Коробка храбрости", направленной на поддержку детей, проходящих длительное лечение в медицинских учреждениях страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы.
Благотворительная акция "Коробка храбрости" проводится ежегодно сторонниками Партии "Единая Россия". Генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев отметил, что подобные акции всегда находят широкий отклик среди населения страны, так как равнодушие и душевная глухота не свойственны россиянам.
"Я могу только восхищаться мужеством детей и стойкостью их родителей! Хочу пожелать им сил и терпения, и, конечно, выздоровления!" - сказал Киселев, чьи слова приводит пресс-служба.
Уточняется, что в рамках акции осуществляется сбор игрушек, канцелярских принадлежностей, книжек-раскрасок, конструкторов и других детских товаров. Специальные брендированные коробки устанавливаются в отделениях партии "Единая Россия", штабах общественной поддержки, торговых центрах и партнерских организациях во всех регионах страны.
Цель инициативы - подарить маленьким пациентам положительные эмоции и помочь им набраться смелости перед сложными медицинскими процедурами. Ребенок может выбрать подарок после прохождения процедуры, что служит для него символом поддержки и заботы со стороны общества.
К участию приглашаются все желающие, особо приветствуется вклад в виде продукции отечественных брендов. Важно, чтобы игрушки были новыми и в заводской упаковке, так как у детей в больнице ослабленный иммунитет.
Отмечается, что в 2026 году старт акции приурочен ко Дню защиты детей. Сбор игрушек продлится до 1 июля, а 6 июля на территории всей страны состоится передача собранных подарков в детские больницы, хосписы и онкологические центры. Особое внимание уделяется детям, находящимся на лечении вдали от дома.
По данным организаторов, с 2022 года в рамках акции было собрано и передано в медицинские учреждения более 1,5 миллионов подарков, участие приняли более 500 тысяч человек.
