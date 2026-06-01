Активы "РТ-Финанс" выросли за 2025 год на 36% до 1,711 триллиона рублей - РИА Новости, 01.06.2026
13:25 01.06.2026
Активы "РТ-Финанс" выросли за 2025 год на 36% до 1,711 триллиона рублей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Активы банковского холдинга "РТ-Финанс" (входит в Госкорпорацию "Ростех") в 2025 году выросли на 36% и составили 1,711 триллиона рублей, чистая прибыль превысила 31 миллиард рублей, говорится в сообщении холдинга, опубликовавшего финотчетность по МСФО за прошлый год.
Совокупный капитал холдинга по итогам отчетного периода вырос на 20% и составил 174 миллиарда рублей. Чистый процентный доход превысил 64 миллиарда рублей.
Отчетность включает финансовые показатели головной организации АО "РТ-Финанс" и его дочерних обществ, предоставляющих банковские, инвестиционные, финансовые, страховые, пенсионные продукты и услуги регистратора.
"В 2023 году Корпорацией принято решение о формировании холдинговой компании в области предоставления финансовых услуг, головной организацией которой стало АО "РТ-Финанс". Таким образом мы консолидировали финансовые ресурсы Госкорпорации и уже сейчас холдинг "РТ-Финанс" играет ключевую роль в обеспечении финансовой стабильности предприятий Корпорации. Более того, мы создали банковский холдинг – уникальную модель управления финансовыми активами Корпорации. Полученный результат за 2025 год свидетельствует о правильности выбранной стратегии – рост активов банковского холдинга за 12 месяцев составил 36% и достиг 1,7 триллиона рублей", — приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора Госкорпорации "Ростех" Игоря Завьялова.
Как отметили в пресс-службе "РТ-Финанс", деятельность холдинга сфокусирована на предоставлении предприятиям отечественной промышленности и их работникам комплекса финансовых услуг. Одним из крупнейших активов холдинга является банк НОВИКОМ. На базе холдинга действует центр компетенций по составлению и сопровождению аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО для Госкорпорации "Ростех" и ее организаций.
"Эксперт РА" присвоило АО "РТ-Финанс" кредитный рейтинг на уровне ruAAA (наивысший уровень надежности) со стабильным прогнозом. В мае 2026 года агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности "РТ-Финанс" на уровне AA(ru) также со стабильным прогнозом.
 
ЭкономикаРостехЭксперт РАНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
