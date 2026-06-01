Кабулов рассказал о сотрудничестве с Афганистаном по военной технике

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Соглашение между РФ и Афганистаном о военно-техническом сотрудничестве касается в первую очередь ремонта и восстановления военной техники российского производства, которая находится на вооружении у Афганистана, заявил РИА Новости советник министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.