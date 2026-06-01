Кабулов рассказал о сотрудничестве с Афганистаном по военной технике - РИА Новости, 01.06.2026
11:50 01.06.2026
Кабулов рассказал о сотрудничестве с Афганистаном по военной технике

Кабулов: соглашение с Афганистаном о ВТС касается ремонта военной техники

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов
Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соглашение между Россией и Афганистаном о военно-техническом сотрудничестве касается ремонта военной техники российского производства.
  • Страны подписали соглашение 27 мая.
  • Минобороны Афганистана заявило, что практическая работа начнется в ближайшие дни.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Соглашение между РФ и Афганистаном о военно-техническом сотрудничестве касается в первую очередь ремонта и восстановления военной техники российского производства, которая находится на вооружении у Афганистана, заявил РИА Новости советник министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
«
"Соглашение носит рамочный характер, практический. По российскому законодательству для любого военно-технического соглашения нужна такая договорно-правовая база. В первую очередь афганских партнеров, разумеется, интересует ремонт и восстановление различной военной техники российского производства", - сказал Кабулов.
Россия и Афганистан 27 мая подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Подписание документа состоялось на проходившем в Московской области 26-29 мая Международном форуме по безопасности. Минобороны Афганистана 31 мая заявило, что практическая работа по соглашению начнется в ближайшие дни.
