Первый после перерыва рейс "Аэрофлота" в Дубай вылетел с полной загрузкой

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Первый рейс "Аэрофлота" из Москвы в Дубай после трехмесячного перерыва вылетел почти с полной загрузкой, сообщила авиакомпания.
«
"Аэрофлот возобновил регулярное авиасообщение с ОАЭ. Первый рейс SU520 Москва — Дубай вылетел сегодня утром на самолёте Boeing 737-800 с практически полной коммерческой загрузкой", - говорится в сообщении.
Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений Росавиацией перевозчики получили возможность возобновления полетов.