09:13 01.06.2026
Первый после перерыва рейс "Аэрофлота" в Дубай вылетел с полной загрузкой

Самолет Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
  • «Аэрофлот» возобновил регулярное авиасообщение с ОАЭ.
  • Первый рейс SU520 Москва — Дубай после трехмесячного перерыва вылетел почти с полной загрузкой.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Первый рейс "Аэрофлота" из Москвы в Дубай после трехмесячного перерыва вылетел почти с полной загрузкой, сообщила авиакомпания.
"Аэрофлот возобновил регулярное авиасообщение с ОАЭ. Первый рейс SU520 Москва — Дубай вылетел сегодня утром на самолёте Boeing 737-800 с практически полной коммерческой загрузкой", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" в середине мая сообщил о возобновлении полетов в Дубай с 1 июня. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737 один раз в сутки, а с 1 июля - два раза в сутки.
Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений Росавиацией перевозчики получили возможность возобновления полетов.
