Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Дубай 1 июня - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
01:30 01.06.2026
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Дубай 1 июня

"Аэрофлот" возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты

CC BY-SA 2.0 / Petr Dvorak / Boeing 737-8LJ Aeroflot Самолет Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737-8LJ авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
CC BY-SA 2.0 / Petr Dvorak / Boeing 737-8LJ Aeroflot
Самолет Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты с понедельника.
  • Рейс SU520 будет выполняться ежедневно из Шереметьево в Дубай на самолетах Boeing 737, все билеты классов эконом и комфорт проданы.
ДУБАЙ, 1 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с понедельника возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, рейсы по маршруту Москва - Дубай будут выполняться раз в день.
"Аэрофлот" выполнял вывозные рейсы из ОАЭ до 11 марта, после этого полеты были прекращены из-за вооруженного конфликта в регионе.
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
"Аэрофлот" увеличит число билетов по "плоскому" тарифу для Калининграда
21 мая, 11:48
Рейс SU520 отправится из Шереметьево в 07.05 в понедельник и прибудет в Дубай в 14.30 по местному времени. По данным на сайте "Аэрофлота", все билеты классов эконом и комфорт проданы.
Рейсы Москва - Дубай будут выполняться на самолетах Boeing 737.
Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений "Аэрофлот" сообщил о возобновлении полетов между Москвой и Дубаем с 1 июня.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Аэрофлот" летом запустит дополнительные рейсы из Москвы в Бодрум и Даламан
7 мая, 11:32
 
ТуризмДубайМоскваОАЭАэрофлотШереметьево (аэропорт)Boeing 737ЭкономикаТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала