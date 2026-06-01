"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Дубай 1 июня

ДУБАЙ, 1 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с понедельника возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, рейсы по маршруту Москва - Дубай будут выполняться раз в день.
Рейс SU520 отправится из Шереметьево в 07.05 в понедельник и прибудет в Дубай в 14.30 по местному времени. По данным на сайте "Аэрофлота", все билеты классов эконом и комфорт проданы.
Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений "Аэрофлот" сообщил о возобновлении полетов между Москвой и Дубаем с 1 июня.