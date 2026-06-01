Свыше 8 миллионов людей слетали через Красноярск с "Аэрофлотом"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Группа "Аэрофлот" перевезла через Красноярск более 8,7 миллиона пассажиров за пять лет, сообщает пресс-служба оператора.

Группа 1 июня отмечает 5-летие хаба в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского.

Из них на собственных рейсах "Аэрофлота" путешествовало 3,5 миллиона, на рейсах авиакомпании "Россия" — 4,4 миллиона, на рейсах "Победы" — 825 тысяч человек. Пассажиропоток группы в сибирском хабе с каждым годом активно рос: если по итогам первого года работы было перевезено порядка 1 миллиона пассажиров, то по итогам 2025 года — уже 2,2 миллиона. Маршрутная сеть группы "Аэрофлот" по сравнению с первым годом работы выросла в два раза.

Этим летом группа "Аэрофлот" будет выполнять из Красноярска прямые рейсы по 32 направлениям, из них 21 маршрут — по России. Аэрофлот летает из сибирского хаба в Москву, Краснодар, Екатеринбург, Бангкок, Пхукет. Авиакомпания "Россия" выполняет прямые рейсы из Красноярска в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Казань, Махачкалу, Минеральные Воды, Мирный, Нерюнгри, Новый Уренгой, Омск, Сочи, Сургут, Тюмень, Хабаровск, Челябинск, Читу, Алматы, Бишкек, Ош, Пекин, Санья, Ташкент и Харбин. С 2 июня открываются новые регулярные рейсы в Анадырь, с 3 июня — в Шанхай, с 4 июля — в Гуанчжоу. Авиакомпания "Победа" также выполняет полеты из Красноярска в Москву (Шереметьево).

В настоящее время в красноярском хабе группы базируются три самолета Superjet 100, четыре самолета Airbus A319 и три Boeing 737 авиакомпании "Россия".

Хаб группы в Красноярске не только обеспечивает транспортную доступность Сибири, но и создает рабочие места для жителей региона. В красноярском представительстве "Аэрофлота" трудятся почти 130 человек. С 2021 года в регионе открыта линейная станция технического обслуживания "Аэрофлот Техникс", которая имеет допуск на шесть типов воздушных судов. Сегодня ее штат составляет более 70 высококвалифицированных специалистов. В 2022 году авиакомпания "Россия" открыла в Красноярске региональное отделение кабинных экипажей, в котором сегодня трудятся почти 200 бортпроводников.

Генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский указал, что хаб группы в Сибири — это часть последовательной политики государства, направленной на увеличение доступности авиаперевозок и транспортной связанности городов России. Авиакомпании группы успешно выполняют задачи, поставленные президентом России, расширяя маршрутную сеть из Красноярска и наращивая пассажиропоток.

"Программа полетов группы „Аэрофлот“ охватывает самые востребованные направления, способствует развитию внутреннего туризма и позволяет жителям региона путешествовать комфортными прямыми рейсами по России и за рубеж. Мы благодарим власти Красноярского края, руководство и сотрудников международного аэропорта Красноярск за надежное партнерство и плодотворное сотрудничество. Итоги первых пяти лет подведены, впереди — новые задачи и вызовы. Надеемся на дальнейшее продуктивное взаимодействие", — приводит пресс-служба слова Александровского.