Глава Адыгеи поздравил юных жителей республики с Днем защиты детей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил юных жителей республики с Международным днем защиты детей.
"Поздравляю юных жителей республики и их родителей с этим замечательным праздником! Детство – самая яркая, беззаботная и счастливая пора в жизни каждого человека. Это время новых открытий, ярких эмоций, верной дружбы и невероятных приключений. Желаю всем мальчишкам и девчонкам Адыгеи, чтобы каждый новый день приносил вам только позитивные события и пополнял копилку драгоценных воспоминаний, которые вы пронесете через всю жизнь", — написал Кумпилов в своем канале в мессенджере "Макс".
Он добавил, что правительство старается, чтобы подрастающее поколение имело лучшие возможности для обучения и досуга. В Адыгее работает система поиска и поддержки талантов: действуют центр поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея", технопарк "Кванториум", республиканская естественно-математическая школа, "точки роста", профориентационные классы и другое. При помощи федерального руководства, "Единой России" условия для раскрытия потенциала детей и молодежи будут создавать и дальше.
В понедельник также начинается основной период сдачи ЕГЭ, первые испытания проходят по истории, литературе и химии.
"Желаю выпускникам удачи и высоких баллов на экзаменах!" — подытожил Кумпилов.
