Стоматолог назвал самые вредные для зубов продукты
03:29 31.05.2026 (обновлено: 16:17 31.05.2026)
Стоматолог назвал самые вредные для зубов продукты

РИА Новости: бутерброды и кофе попали в список наиболее вредной для зубов еды

Врач-стоматолог во время приема пациента. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еда, содержащая простые углеводы, оказывает наиболее негативное воздействие на состояние зубов в течение дня.
  • Булочки, бутерброды, мороженое, пирожные и кофе попали в список еды, оказывающей наиболее негативное влияние на состояние зубов.
  • После приема пищи рекомендуется использовать ирригаторы, пить воду и полоскать полость рта для защиты зубов.
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Еда, содержащая простые углеводы, оказывает наиболее негативное воздействие на состояние наших зубов в течение дня, рассказал РИА Новости старший преподаватель Института стоматологии Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) Константин Логинов.
Булочки, бутерброды, мороженое, пирожные и кофе попали в список еды, оказывающей наиболее негативное влияние на состояние зубов.
"То, что мы привыкли к перекусам: бутербродики, булочки, сладкое, пирожные – вот это все способствует тому, что в полости рта снижается pH полости рта (уровень кислотно-щелочного баланса слюны, от которого напрямую зависит здоровье зубов – ред.). И липкая сладкая пища служит едой, прежде всего, для патогена, который находится в полости рта", – сказал стоматолог.
Врач отметил, что консистенция мягкой пищи, ее состав и простые углеводы в ней являются идеальной средой для патогена. В этом случае неизбежно снижение pH полости рта и наступление деминерализации тканей. Приводят к этому, по словам специалиста, частые перекусы и "чашечки кофе".
"В этих случаях, после приема пищи, лучше всего использовать ирригаторы или просто попить водички и пополоскать полость рта после приема пищи. Вот это будет идеальным форматом для защиты нашей полости рта", – рассказал врач.
