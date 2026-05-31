Стоматолог назвал самые вредные для зубов продукты

После приема пищи рекомендуется использовать ирригаторы, пить воду и полоскать полость рта для защиты зубов.

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Еда, содержащая простые углеводы, оказывает наиболее негативное воздействие на состояние наших зубов в течение дня, рассказал РИА Новости старший преподаватель Института стоматологии Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) Константин Логинов.

"То, что мы привыкли к перекусам: бутербродики, булочки, сладкое, пирожные – вот это все способствует тому, что в полости рта снижается pH полости рта (уровень кислотно-щелочного баланса слюны, от которого напрямую зависит здоровье зубов – ред.). И липкая сладкая пища служит едой, прежде всего, для патогена, который находится в полости рта", – сказал стоматолог.

Врач отметил, что консистенция мягкой пищи, ее состав и простые углеводы в ней являются идеальной средой для патогена. В этом случае неизбежно снижение pH полости рта и наступление деминерализации тканей. Приводят к этому, по словам специалиста, частые перекусы и "чашечки кофе".