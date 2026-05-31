Россиянка Ильтерякова завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧЕ

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россиянка София Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария).

Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая, российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).