Россиянка Ильтерякова завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
12:37 31.05.2026 (обновлено: 13:31 31.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • София Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне (Болгария).
  • Российские спортсмены участвуют в чемпионате с 27 по 31 мая с флагом и гимном страны после решения международных спортивных организаций.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россиянка София Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария).
Результат Ильтеряковой составил 29,900 балла. Второе место заняла белоруска Алина Горносько (29,800 балла), третьей стала итальянка София Рафаэлли (29,500).
Россиянка стала пятой в многоборье на ЧЕ по художественной гимнастике
30 мая, 14:12
Ильтеряковой 15 лет. Спортсменка завоевала свою первую медаль чемпионата Европы в карьере. Ранее в 2026 году она выиграла два серебра и одну бронзу на этапах Кубка мира, в 2024-м стала победительницей Игр БРИКС в упражнениях с мячом среди юниорок. Кроме того, она побеждала на чемпионате России 2025 года в многоборье и в упражнениях с обручем и c мячом.
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая, российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
