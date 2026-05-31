Россиянка Ильтерякова завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧЕ

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россиянка София Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария).
Результат Ильтеряковой составил 29,900 балла. Второе место заняла белоруска Алина Горносько (29,800 балла), третьей стала итальянка София Рафаэлли (29,500).
Ильтеряковой 15 лет. Спортсменка завоевала свою первую медаль чемпионата Европы в карьере. Ранее в 2026 году она выиграла два серебра и одну бронзу на этапах Кубка мира, в 2024-м стала победительницей Игр БРИКС в упражнениях с мячом среди юниорок. Кроме того, она побеждала на чемпионате России 2025 года в многоборье и в упражнениях с обручем и c мячом.
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая, российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).