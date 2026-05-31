Эксперт рассказал, где в Приморье можно найти золото с затонувших кораблей

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - РИА Новости. Золото и другие ценные артефакты с затонувших у берегов Приморского края судов и кораблей чаще всего лежат на большой глубине и в иле, как, например, на подорвавшемся на мине в 1906 году пароходе "Варягин", сообщил РИА Новости руководитель секции подводных исследований Русского географического общества Алексей Кондратюк.
По словам эксперта, золота на дне очень много, однако оно лежит очень глубоко и в иле.
"Один из будоражащих всех подводных искателей золота и приключений - пароход "Варягин", который подорвался в 1906 году на мине. Он перевозил в бухту Кангауз, сейчас - бухта Суходол у Большого Камня, рабочих и зарплату. Достоверно известно по информации из архивов, что судно везло ценный груз, какой – мы не знаем, может быть, документы, а также золотые монеты эквивалентом 40 тысяч. До сих пор информации о том, что с судна что-то подняли, нет", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что попытки погрузиться на этот пароход были предприняты в 1907 году, но, судя по архивным данным, тогда было очень сложно работать в условиях большой глубины и большого числа человеческих останков. Работы перенесли на более поздний период, но потом произошла революция и о корабле забыли на 100 лет.
"Нашли мы его в 2014 году, исследовали, сделали фото- и видеофиксацию, подтвердили его местонахождение. Но судно по палубу погружено в ил, и искать на нем золото, наверное, смысла нет. Чтобы провести раскопки, нужны специальные инжекторы, а также работы на глубине длительное время. Это практически невозможно. Внутрь судна не попасть, и это все равно, что шахту копать заново, но только под водой", - отметил Кондратюк.
Он рассказал, что также есть удивительная история о золоте адмирала Александра Колчака, которая уже обросла байками. Так, якобы, когда Колчак вывозил золото в страны Антанты для расчета за поставки оружия, не все пароходы дошли до места назначения - где-то в российских водах корабль затонул, однако, как отметил эксперт, информации об этом в архивах нет.
"Даже примерное местоположение неизвестно. История с годами стала обрастать байками: что Колчак вывозил золото на подводной лодке, другая версия – что вывозил на каком-то буксире и так далее. Но байки тоже нужно проверять, потому что иногда факты имеют место быть", - добавил Кондратюк.
По его словам, в приморских водах лежат корабли с большой историей, и ценными артефактами на них может быть не только золото, но и предметы утвари - шкатулки, зеркала и так далее. Но если судно находится в воде дольше 100 лет, поднимать их со дна без специального разрешения нельзя.
"Иногда в некоторых источниках в интернете появляются различные объявления о продаже предметов, предположительно, с такого-то парохода. Видимо, "черные дайверы" существуют. В открытых источниках есть карты с отмеченными местами, где затонули корабли, и кто ищет, тот найдет. Но бывает, что обычные люди, ныряя с маской и с трубкой, случайно находят какие-нибудь интересные вещи, как выясняется впоследствии, с затонувших судов", - рассказал собеседник.
Он пояснил, что однажды поисковики обнаружили затонувшее судно и долго не могли определить, откуда оно. Но ныряльщики случайно нашли табличку, где было указано название мануфактуры, которая произвела паровую машину для этого судна. Далее по архивам поисковики смогли определить, что это был за пароход, и подтвердить находку.
