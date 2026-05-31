Эксперт рассказал, где в Приморье можно найти золото с затонувших кораблей

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - РИА Новости. Золото и другие ценные артефакты с затонувших у берегов Приморского края судов и кораблей чаще всего лежат на большой глубине и в иле, как, например, на подорвавшемся на мине в 1906 году пароходе "Варягин", сообщил РИА Новости руководитель секции подводных исследований Русского географического общества Алексей Кондратюк.

По словам эксперта, золота на дне очень много, однако оно лежит очень глубоко и в иле.

"Один из будоражащих всех подводных искателей золота и приключений - пароход "Варягин", который подорвался в 1906 году на мине. Он перевозил в бухту Кангауз, сейчас - бухта Суходол у Большого Камня , рабочих и зарплату. Достоверно известно по информации из архивов, что судно везло ценный груз, какой – мы не знаем, может быть, документы, а также золотые монеты эквивалентом 40 тысяч. До сих пор информации о том, что с судна что-то подняли, нет", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что попытки погрузиться на этот пароход были предприняты в 1907 году, но, судя по архивным данным, тогда было очень сложно работать в условиях большой глубины и большого числа человеческих останков. Работы перенесли на более поздний период, но потом произошла революция и о корабле забыли на 100 лет.

"Нашли мы его в 2014 году, исследовали, сделали фото- и видеофиксацию, подтвердили его местонахождение. Но судно по палубу погружено в ил, и искать на нем золото, наверное, смысла нет. Чтобы провести раскопки, нужны специальные инжекторы, а также работы на глубине длительное время. Это практически невозможно. Внутрь судна не попасть, и это все равно, что шахту копать заново, но только под водой", - отметил Кондратюк.

Он рассказал, что также есть удивительная история о золоте адмирала Александра Колчака , которая уже обросла байками. Так, якобы, когда Колчак вывозил золото в страны Антанты для расчета за поставки оружия, не все пароходы дошли до места назначения - где-то в российских водах корабль затонул, однако, как отметил эксперт, информации об этом в архивах нет.

"Даже примерное местоположение неизвестно. История с годами стала обрастать байками: что Колчак вывозил золото на подводной лодке, другая версия – что вывозил на каком-то буксире и так далее. Но байки тоже нужно проверять, потому что иногда факты имеют место быть", - добавил Кондратюк.

По его словам, в приморских водах лежат корабли с большой историей, и ценными артефактами на них может быть не только золото, но и предметы утвари - шкатулки, зеркала и так далее. Но если судно находится в воде дольше 100 лет, поднимать их со дна без специального разрешения нельзя.

"Иногда в некоторых источниках в интернете появляются различные объявления о продаже предметов, предположительно, с такого-то парохода. Видимо, "черные дайверы" существуют. В открытых источниках есть карты с отмеченными местами, где затонули корабли, и кто ищет, тот найдет. Но бывает, что обычные люди, ныряя с маской и с трубкой, случайно находят какие-нибудь интересные вещи, как выясняется впоследствии, с затонувших судов", - рассказал собеседник.