"Ему угрожают". Произошедшее с Зеленским шокировало журналиста - РИА Новости, 31.05.2026
22:37 31.05.2026
"Ему угрожают". Произошедшее с Зеленским шокировало журналиста

Боуз: Зеленский потеряет всех союзников из-за влияния неонацистских группировок

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что влияние неонацистских групп на Украине может привести к тому, что Владимир Зеленский потеряет всех своих союзников.
  • Это заявление было сделано в контексте скандала в Польше, связанного с участием Зеленского в героизации деятелей ОУН*.
  • Боуз отметил, что неонацистские элементы оказывают значительное давление на Зеленского.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский рискует потерять всех союзников из-за влияния неонацистских группировок, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так он прокомментировал скандал, который разразился в Польше из-за участия главы киевского режима в героизации деятелей Организации украинских националистов* (ОУН*).
"Неонацистские элементы на Украине оказывают все больше влияния на "Наркофюрера". Он испытывает колоссальное политическое давление, ему угрожают из-за самой возможности территориальных уступок", — отметил Боуз.
По мнению журналиста, такое поведение Зеленского отталкивает даже ближайших союзников.
В понедельник Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. В среду он присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.
Эти действия вызвали крайне негативную реакцию в Польше. Бывший президент республики и Нобелевский лауреат Лех Валенса заявил в четверг, что больше не будет поддерживать Зеленского. Польский лидер Кароль Навроцкий отметил в пятницу, что Варшава рассмотрит вопрос о лишении главы киевского режима ордена Белого орла. Он также подчеркнул, что Украина демонстрирует ментальную неготовность к вступлению в Европейский союз.
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты также тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные на территории России террористические организации.
 
В миреПольшаВладимир ЗеленскийОрганизации украинских националистов* (ОУН)*Вооруженные силы УкраиныЧей БоузАндрей МельникКиевская областьУкраинаВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
