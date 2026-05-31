МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский планирует назначить главу своего офиса Кирилла Буданова* главнокомандующим ВСУ и вернуть министра энергетики Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Он также отметил, что все эти решения были приняты одновременно с визитом в Киев американского сенатора-демократа Ричарада Блументаля, который считается одним из лоббистов военно-промышленного комплекса США.
"Все заявления Зеленского и его сторонников о намерениях мирного урегулирования конфликта, но на более выгодных для Украины условиях, носят исключительно популистский характер", – подчеркнул собеседник агентства.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов