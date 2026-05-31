Рейтинг@Mail.ru
Зеленский планирует назначить Буданова* главкомом ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 31.05.2026 (обновлено: 19:14 31.05.2026)
Зеленский планирует назначить Буданова* главкомом ВСУ, сообщил источник

РИА Новости: Зеленский планирует назначить Буданова главнокомандующим ВСУ

© AP Photo / Anthony PizzoferratoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский планирует назначить главу своего офиса Кирилла Буданова* главнокомандующим ВСУ.
  • Также он намерен вернуть Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра.
  • Кадровые решения Зеленский планирует принять ближе к выборам в конгресс США.
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский планирует назначить главу своего офиса Кирилла Буданова* главнокомандующим ВСУ и вернуть министра энергетики Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В узком кругу Зеленский заявил о намерениях назначить Буданова* главнокомандующим ВСУ и Шмыгаля вернуть на должность премьер-министра. Эти кадровые решения будут приняты ближе к выборам в конгресс (США - ред.)", – сообщил источник.
Он также отметил, что все эти решения были приняты одновременно с визитом в Киев американского сенатора-демократа Ричарада Блументаля, который считается одним из лоббистов военно-промышленного комплекса США.
"Все заявления Зеленского и его сторонников о намерениях мирного урегулирования конфликта, но на более выгодных для Украины условиях, носят исключительно популистский характер", – подчеркнул собеседник агентства.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
В Госдуме прокомментировали слова Буданова* об Украине и Руси
22 мая, 10:43
 
В миреСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала