Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский обещал однопартийцам поражение республиканцев на выборах в конгресс США и последующее увеличение финансирования.
- Он также обещал последующее увеличение финансирования.
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский обещал своим однопартийцам поражение республиканцев на выборах в конгресс США и последующее увеличение финансирования, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным источника, украинская аудитория активно обсуждает итоги встречи Зеленского с партией "Слуга народа" и последующих переговоров в "узком кругу".
"Согласно просочившейся информации, своим однопартийцам глава киевского режима обещал поражение республиканцев на выборах в конгресс США и последующее увеличение финансирования, а также возвращение к стимулирующим выплатам в "конвертах", – сообщил источник.
Собеседник агентства также отметил, что Зеленский рассчитывает вернуться к "формуле Салливана", которая предусматривает заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения.