США не ответили на письмо Зеленского о поставках боеприпасов для ПВО

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что ни Конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо с просьбой увеличить поставки на Украину боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

"Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят", - сказал Зеленский в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, получил ли он ответ от американской стороны.