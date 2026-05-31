"Неслыханный скандал": в Польше обратились с прямой угрозой к Зеленскому

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский должен быть лишен ордена Белого орла как можно скорее, а Варшава должна полностью заблокировать транзит западного оружия на Украину через ключевой логистический хаб в Жешуве, написал депутат Сейма Влодзимеж Скалик в социальной сети X.
"Это неслыханный скандал. <…> Если Владимир Зеленский останется среди лиц, удостоенных этой высшей польской награды, он будет позорить данный список. Он оскверняет этот особый орден, который должен вручаться исключительно за выдающиеся гражданские и военные заслуги перед Польшей, а не перед Украиной. Это проявление патологии, которая, к сожалению, разъедает нашу страну на протяжении многих лет. Мы должны восстановить независимость, чтобы подобные решения больше никогда не принимались в Польше", — прокомментировал политик участие главы киевского режима в чествовании пособников нацизма в Киевской области.
"Лишение Зеленского ордена — это первый шаг. Пора сделать следующие. Необходимо лишить Украину финансирования и закрыть Ясенку. Необходимо пересмотреть миграционную политику и ужесточить контроль на границе. И самое главное — необходимо перестать вмешиваться в эту войну. Это не наша война", — подытожил Скалик.
Орден Белого орла — высшая и старейшая государственная награда в Польше. Зеленскому его вручили 5 апреля 2023 года во время официального визита в Польшу.
Глава киевского режима в понедельник принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом украинских деятелей, в том числе лидеров ОУН* Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть лишение Зеленского высшей награды. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников киевским режимом.
* Запрещенная на территории России террористическая организация.