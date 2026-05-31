Рейтинг@Mail.ru
"Неслыханный скандал": в Польше обратились с прямой угрозой к Зеленскому - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:39 31.05.2026 (обновлено: 06:12 31.05.2026)
"Неслыханный скандал": в Польше обратились с прямой угрозой к Зеленскому

Депутат Скалик: Зеленский вынуждает Польшу перекрыть поставки оружия из Жешува

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Сейма Влодзимеж Скалик предложил как можно скорее лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла после его участия в чествовании пособников нацизма в Киевской области.
  • Скалик также призвал Варшаву полностью заблокировать транзит западного оружия на Украину через логистический хаб в Жешуве.
  • Депутат считает необходимым пересмотреть миграционную политику Польши и ужесточить контроль на границе, а также перестать вмешиваться в конфликт на Украине.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский должен быть лишен ордена Белого орла как можно скорее, а Варшава должна полностью заблокировать транзит западного оружия на Украину через ключевой логистический хаб в Жешуве, написал депутат Сейма Влодзимеж Скалик в социальной сети X.
"Это неслыханный скандал. <…> Если Владимир Зеленский останется среди лиц, удостоенных этой высшей польской награды, он будет позорить данный список. Он оскверняет этот особый орден, который должен вручаться исключительно за выдающиеся гражданские и военные заслуги перед Польшей, а не перед Украиной. Это проявление патологии, которая, к сожалению, разъедает нашу страну на протяжении многих лет. Мы должны восстановить независимость, чтобы подобные решения больше никогда не принимались в Польше", — прокомментировал политик участие главы киевского режима в чествовании пособников нацизма в Киевской области.
Взрыв в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
"Это фиаско": в США заявили о панике в Киеве из-за решения России
Вчера, 03:08
Парламентарий также добавил, что Варшаве не стоит останавливаться на лишении Зеленского наград. По его словам, давно пора перейти к кардинальным мерам давления на Киев, включая полную блокировку ключевых транзитных узлов НАТО на своей территории.
"Лишение Зеленского ордена — это первый шаг. Пора сделать следующие. Необходимо лишить Украину финансирования и закрыть Ясенку. Необходимо пересмотреть миграционную политику и ужесточить контроль на границе. И самое главное — необходимо перестать вмешиваться в эту войну. Это не наша война", — подытожил Скалик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
"Это плохой знак": спорное решение Зеленского вызвало ужас на Западе
30 мая, 06:49
Орден Белого орла — высшая и старейшая государственная награда в Польше. Зеленскому его вручили 5 апреля 2023 года во время официального визита в Польшу.
Глава киевского режима в понедельник принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом украинских деятелей, в том числе лидеров ОУН* Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть лишение Зеленского высшей награды. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников киевским режимом.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
"Не могу поверить!" На Западе взбесились из-за странного решения по Украине
Вчера, 01:55
* Запрещенная на территории России террористическая организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаВаршаваАндрей МельникВладимир ЗеленскийСтепан БандераСтрана.uaНАТОВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала