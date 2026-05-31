Рейтинг@Mail.ru
Заварухин покинул тренерский штаб "Автомобилиста" - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:47 31.05.2026

Заварухин покинул тренерский штаб "Автомобилиста"

© РИА Новости / Алексей Колчин | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Автомобилиста" Николай Заварухин
Главный тренер Автомобилиста Николай Заварухин - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Алексей Колчин
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Заварухин покинул тренерский штаб екатеринбургского "Автомобилиста".
  • Вместе с ним ушли тренеры Олег Ореховский и Вадим Тарасов.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Алексей Заварухин покинул тренерский штаб екатеринбургского "Автомобилиста", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Вместе с Заварухиным тренерский штаб Алексея Кудашова покинули Олег Ореховский и Вадим Тарасов.
Заварухину 45 лет. Он присоединился к "Автомобилисту" в мае 2025 года, когда клуб возглавлял его брат Николай Заварухин. До этого он работал ассистентом и исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака", а также ассистентом и главным тренером челябинского "Трактора".
Ореховский работал в "Автомобилисте" с 2022 года, Тарасов пополнил тренерский штаб клуба в 2023 году.
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Радулов, Шарипзянов и Окулов вошли в символическую сборную КХЛ
28 мая, 22:09
По итогам сезона-2025/26 "Автомобилист", набрав 84 очка, занял четвертое место в Восточной конференции. В розыгрыше Кубка Гагарина команда завершила выступление в первом раунде, уступив уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 2-4 в серии. В апреле команда объявила об отставке Николая Заварухина с поста главного тренера клуба и о назначении на пост экс-тренера московского "Динамо" Алексея Кудашова.
 
ХоккейАлексей ЗаварухинАлексей КудашовВадим ТарасовАвтомобилистКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    2-й сет
    А. Соболенко
    Н. Осака
    73
    53
  • Футбол
    Перерыв
    Австрия
    Тунис
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала