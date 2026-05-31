Заварухин покинул тренерский штаб "Автомобилиста"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Алексей Заварухин покинул тренерский штаб екатеринбургского "Автомобилиста", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Вместе с Заварухиным тренерский штаб Алексея Кудашова покинули Олег Ореховский и Вадим Тарасов.

Заварухину 45 лет. Он присоединился к "Автомобилисту" в мае 2025 года, когда клуб возглавлял его брат Николай Заварухин. До этого он работал ассистентом и исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака", а также ассистентом и главным тренером челябинского "Трактора".

Ореховский работал в "Автомобилисте" с 2022 года, Тарасов пополнил тренерский штаб клуба в 2023 году.