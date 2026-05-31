Рейтинг@Mail.ru
"Не могу поверить!" На Западе взбесились из-за странного решения по Украине - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:55 31.05.2026
"Не могу поверить!" На Западе взбесились из-за странного решения по Украине

Профессор Малинен: в общество Финляндии интегрируют нацистов из-за Украины

© AP Photo / Omar HavanaФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал визит украинских радикалов из "Азова"* в финский парламент.
  • Эксперт призвал европейские государства дистанцироваться от Украины, назвав киевский режим "ямой грязи".
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Финское общество столкнулось с позорным решением властей, которые допустили визит украинских радикалов из "Азова"* в парламент страны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
«
"Депутат Санна Антикайнен пригласила членов бригады "Азов"* посетить финский парламент. Похоже, в наше общество задумали снова интегрировать нацистов. Последние покинули Финляндию осенью 1944 года после того, как сожгли Лапландию дотла. Не могу поверить, во что превратилась наша страна!" — воскликнул он.
Киев - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
"Провалилась с треском": СМИ высказались об Украине после удара по Румынии
00:53
Эксперт также обратился к остальным европейским государствам, призвав их дистанцироваться от Украины. По его словам, сегодня киевский режим превратился в "яму грязи", которая нацелена исключительно на распространение нечистот по всему европейскому континенту.
В этом месяце глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в Европе запустили процесс возрождения нацизма. Министр пояснил, что это осуществляется через внедрение определенных постулатов в общественное мнение и через поддержку откровенно нацистского режима в Киеве.
Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя заявления президента Финляндии Александра Стубба, напомнила, что страна в годы Второй мировой войны сражалась против Советского Союза, в том числе на стороне нацистской Германии, и несла ответственность за участие в блокаде Ленинграда и создание концлагерей на оккупированных территориях.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
"Все-таки пора": на Западе сообщили о решающем моменте в вопросе Украины
Вчера, 01:03
*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории России
 
В миреФинляндияУкраинаРоссияМария ЗахароваСергей ЛавровТуомас Малинен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала