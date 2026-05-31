Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал визит украинских радикалов из "Азова"* в финский парламент.
- Эксперт призвал европейские государства дистанцироваться от Украины, назвав киевский режим "ямой грязи".
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Финское общество столкнулось с позорным решением властей, которые допустили визит украинских радикалов из "Азова"* в парламент страны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
"Депутат Санна Антикайнен пригласила членов бригады "Азов"* посетить финский парламент. Похоже, в наше общество задумали снова интегрировать нацистов. Последние покинули Финляндию осенью 1944 года после того, как сожгли Лапландию дотла. Не могу поверить, во что превратилась наша страна!" — воскликнул он.
В этом месяце глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в Европе запустили процесс возрождения нацизма. Министр пояснил, что это осуществляется через внедрение определенных постулатов в общественное мнение и через поддержку откровенно нацистского режима в Киеве.
Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя заявления президента Финляндии Александра Стубба, напомнила, что страна в годы Второй мировой войны сражалась против Советского Союза, в том числе на стороне нацистской Германии, и несла ответственность за участие в блокаде Ленинграда и создание концлагерей на оккупированных территориях.
*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории России