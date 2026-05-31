В МИД рассказали о разбирательстве с Прибалтикой по правам россиян

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией об ущемлении прав русскоязычных в Международном суде ООН подходит к концу, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
Поводом для обращения российской стороны в международную инстанцию стал отказ балтийских республик прекратить политику ущемления прав русских. В частности, там последовательно запрещают использовать их родной язык и преследуют несогласных.
Международный суд ООН — главный судебный орган Организации Объединенных Наций, располагающийся во Дворце Мира в Гааге. Он специализируется исключительно на разрешении юридических споров между государствами и вынесении консультативных заключений по запросам уполномоченных органов ООН.