В МИД рассказали о разбирательстве с Прибалтикой по правам россиян

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией об ущемлении прав русскоязычных в Международном суде ООН подходит к концу, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

Поводом для обращения российской стороны в международную инстанцию стал отказ балтийских республик прекратить политику ущемления прав русских. В частности, там последовательно запрещают использовать их родной язык и преследуют несогласных.