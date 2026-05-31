00:26 31.05.2026 (обновлено: 03:24 31.05.2026)
В МИД рассказали о разбирательстве с Прибалтикой по правам россиян

Захарова: досудебный разбор спора с Прибалтикой по правам россиян завершается

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией об ущемлении прав русскоязычных подходит к концу.
  • Российская сторона обратилась в Международный суд ООН из-за отказа этих стран прекратить политику ущемления прав русских.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией об ущемлении прав русскоязычных в Международном суде ООН подходит к концу, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"В настоящий момент подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией в связи с грубыми нарушениями этими странами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года", — сказала она.
Поводом для обращения российской стороны в международную инстанцию стал отказ балтийских республик прекратить политику ущемления прав русских. В частности, там последовательно запрещают использовать их родной язык и преследуют несогласных.
Международный суд ООН — главный судебный орган Организации Объединенных Наций, располагающийся во Дворце Мира в Гааге. Он специализируется исключительно на разрешении юридических споров между государствами и вынесении консультативных заключений по запросам уполномоченных органов ООН.
