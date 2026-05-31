Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, заявили на станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС на фоне атаки ВСУ на город-спутник Энергодар находится под контролем, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.