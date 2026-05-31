Что Михаил Задорнов говорил о судьбе России

Писатель-сатирик Михаил Задорнов на творческом вечере поэта Евгения Евтушенко в Культурном центре ЗИЛ в Москве

Писатель-сатирик Михаил Задорнов на творческом вечере поэта Евгения Евтушенко в Культурном центре ЗИЛ в Москве

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Михаил Задорнов был не только популярным писателем-юмористом, он и известен тем, что тонко чувствовал нерв эпохи и догадывался о событиях, которые произойдут спустя годы.

О чем же нас предупреждал сатирик?

“Не рой соседу яму”

Много говорил он о событиях, которые будут происходить на Украине. В 2014-м Задорнова объявили персоной нон грата в этой стране. Сам Михаил Николаевич воспринял это как честь.

"Украина войдет в историю как страна, народ которой решил, что не хочет больше жить плохо, и стал жить еще хуже", — замечал он.

Писатель "предрек" и начало специальной военной операции.

"Отважный поступок: Генпрокуратура Украины завела дело на российский Генштаб и прислала повестку. Надо явиться, причем всем составом, вместе с армией", — пошутил он в 2016-м.

Они не понимают, кого пугают

Экономические санкции в отношении России Задорнов высмеял — знал, что эффект будет не в пользу Запада:

"Шел 2018 год. Россия стонала от 34-го уровня экономических санкций. Госдеп США издал третий том со списками тех, кому нельзя приезжать в США. <...> Америка в очередной раз наложила на Россию санкции. Россия в очередной раз положила на то, что наложили в США", — шутил Задорнов.

Сатирик не уставал напоминать — это американцы и европейцы при малейших неудобствах бегут сдаваться. Русские же со своей смекалкой придумают, как выкрутиться.

"Они не понимают, что пугают санкциями народ, который ножом чешет спину, который ковыряет вилкой в зубах, в минус 40 идет на работу пешком, потому что автобус замерз", — утверждал сатирик.

Переделали даже Белоснежку

Конечно, визитная карточка Задорнова — шутки про Америку. Писатель критиковал низкий уровень образования в США, узкий кругозор американцев, международную политику страны. Высмеивал сатирик и образ жизни американцев, и навязываемую политкорректность.

"Диснеевскую "Белоснежку" нельзя показать на американском телевидении. Почему? Неполиткорректная сказка: все гномы белые", — говорил Задорнов.

Что же, похоже, Дисней прислушался к совету сатирика, и в новой версии "Белоснежки" на главную роль утвердили актрису с колумбийскими корнями Рэйчел Зеглер. Правда, фильм в итоге провалился в прокате.

Поворот на Восток

Сатирик не просто критиковал — он предлагал конкретное видение для России.

"Наш президент — он гениальный. Он дипломат потрясающий. <...> Я бы вообще сегодня на его месте задружился с Китаем, с Японией, с Индией, чтобы противостоять этой новой Римской империи", — говорил он еще в 2003-м.

Когда сатирик говорил о создании союза с Востоком в 2003 году, это казалось фантастикой. Мир был однополярным, идея альтернативного блока выглядела утопией. Сегодня это называется БРИКС.