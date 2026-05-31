© AP Photo / Achmad Ibrahim Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми а форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. 31 мая 2026

Министр обороны Японии не ответил на вопрос о поставках вооружений Тайваню

ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми не ответил по существу на вопрос, заданный ему на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, о том, готов ли Токио рассматривать поставки оборонительных вооружений Тайваню.

"Рассмотрели бы вы возможность продажи Тайваню оборонительных вооружений?" — спросил Коидзуми представитель Республики Корея.

Вместо ответа министр обороны Японии переключился на вопрос относительно увеличения оборонных расходов со стороны Китая без достаточной прозрачности.

Отдельного ответа на вопрос о возможных поставках вооружений Тайваню же Коидзуми не дал.

Пекин и Токио переживают период охлаждения в отношениях после высказываний в ноябре 2025 года премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис. Это привело к отменам авиарейсов из КНР в Японию, сокращению туризма, применению Пекином ограничений на поставки в Японию товаров двойного назначения.