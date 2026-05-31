Министр обороны Японии не ответил на вопрос о поставках вооружений Тайваню

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми не ответил по существу на вопрос о готовности Токио рассматривать поставки оборонительных вооружений Тайваню.
- Вместо ответа на вопрос о поставках вооружений Коидзуми переключился на вопрос об увеличении оборонных расходов со стороны Китая без достаточной прозрачности.
ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми не ответил по существу на вопрос, заданный ему на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, о том, готов ли Токио рассматривать поставки оборонительных вооружений Тайваню.
"Рассмотрели бы вы возможность продажи Тайваню оборонительных вооружений?" — спросил Коидзуми представитель Республики Корея.
СМИ раскрыли, какую пощечину получила премьер Японии от России
19 ноября 2025, 09:55
Отдельного ответа на вопрос о возможных поставках вооружений Тайваню же Коидзуми не дал.
Пекин и Токио переживают период охлаждения в отношениях после высказываний в ноябре 2025 года премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис. Это привело к отменам авиарейсов из КНР в Японию, сокращению туризма, применению Пекином ограничений на поставки в Японию товаров двойного назначения.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.