© AP Photo / Shizuo Kambayashi Японский военнослужащий рядом с комплексом Patriot в Токио

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми отверг обвинения в адрес Японии в «новом милитаризме».

Коидзуми подчеркнул, что Япония уважала международное право после окончания Второй мировой войны и прилагала усилия для поддержания свободного и открытого международного порядка.

Министр отметил, что дверь Токио к диалогу всегда открыта, несмотря на различия в восприятии и трения между странами.

ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в выступлении на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре отверг обвинения в адрес Японии в "новом милитаризме" и заявил, что дверь Токио к диалогу всегда открыта.

"Некоторые из вас, возможно, слышали термин "новый милитаризм". Но нет ничего дальше от истины", — заявил Коидзуми.

Он отметил, что существуют страны, располагающие "огромным арсеналом ядерного оружия и стратегическими бомбардировщиками", тогда как у Японии нет ни того, ни другого.

"И все же про Японию говорят "новый милитаризм". Разве это не странно?" — сказал министр.

Коидзуми подчеркнул, что после окончания Второй мировой войны Япония последовательно уважала международное право, включая Устав ООН , и прилагала усилия для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка.

"Путь Японии как миролюбивой страны был оценен регионом и международным сообществом. Этот факт не пошатнут ложные утверждения, потому что это факт", — заявил он.

Министр также отметил, что при различиях в восприятии и трениях между странами нужна не "повторяющаяся риторика без присутствия другой стороны", а прямой и откровенный диалог.