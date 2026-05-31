Министр обороны Японии отверг обвинения в новом милитаризме - РИА Новости, 31.05.2026
05:13 31.05.2026
Министр обороны Японии отверг обвинения в новом милитаризме

Глава Минобороны Японии Коидзуми отверг обвинения в новом милитаризме

Японский военнослужащий рядом с комплексом Patriot в Токио. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми отверг обвинения в адрес Японии в «новом милитаризме».
  • Коидзуми подчеркнул, что Япония уважала международное право после окончания Второй мировой войны и прилагала усилия для поддержания свободного и открытого международного порядка.
  • Министр отметил, что дверь Токио к диалогу всегда открыта, несмотря на различия в восприятии и трения между странами.
ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в выступлении на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре отверг обвинения в адрес Японии в "новом милитаризме" и заявил, что дверь Токио к диалогу всегда открыта.
"Некоторые из вас, возможно, слышали термин "новый милитаризм". Но нет ничего дальше от истины", — заявил Коидзуми.
Он отметил, что существуют страны, располагающие "огромным арсеналом ядерного оружия и стратегическими бомбардировщиками", тогда как у Японии нет ни того, ни другого.
"И все же про Японию говорят "новый милитаризм". Разве это не странно?" — сказал министр.
Коидзуми подчеркнул, что после окончания Второй мировой войны Япония последовательно уважала международное право, включая Устав ООН, и прилагала усилия для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка.
"Путь Японии как миролюбивой страны был оценен регионом и международным сообществом. Этот факт не пошатнут ложные утверждения, потому что это факт", — заявил он.
Министр также отметил, что при различиях в восприятии и трениях между странами нужна не "повторяющаяся риторика без присутствия другой стороны", а прямой и откровенный диалог.
"Дверь Японии к диалогу всегда открыта", — заключил он.
