Ямаль ради фотографии с Неймаром поехал бы в Россию на поезде

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Нападающий "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль признался, что в детстве мечтал о совместной фотографии с бразильским нападающим Неймаром и был готов ради этого поехать в Россию на поезде, если бы это потребовалось.