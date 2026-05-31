Ямаль ради фотографии с Неймаром поехал бы в Россию на поезде

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Нападающий "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль признался, что в детстве мечтал о совместной фотографии с бразильским нападающим Неймаром и был готов ради этого поехать в Россию на поезде, если бы это потребовалось.
"Когда я вижу маленького ребенка, я понимаю, что в своем воображении он видит своего кумира, он не понимает, что у тебя может быть плохой день, и в этот момент ты должен остановиться и сфотографироваться с ним. Когда я был маленьким, моим кумиром был Неймар, и я умирал от желания сфотографироваться с ним. Я был готов на что угодно ради фото с Неймаром. Если бы мне сказали, что надо поехать в Россию на поезде, я бы поехал в Россию на поезде. Я очень сопереживаю им, потому что они думают только о своем кумире и о том, чтобы быть похожими на него", - сказал 18-летний Ямаль в интервью, опубликованном на официальном YouTube-канале сборной Испании.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Испании попала в группу H, где сыграет с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. Ранее СМИ сообщали, что Ямаль из-за травмы пропустит стартовую игру сборной на турнире.