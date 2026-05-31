Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специалисты МАГАТЭ получат доступ к месту удара ВСУ по Запорожской АЭС, как только это станет безопасно.
- Сотрудников международной организации уведомили о вчерашней атаке.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ получат доступ к месту удара ВСУ по Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"Сотрудники МАГАТЭ уведомлены о случившемся. Доступ к месту атаки будет предоставлен, как только позволит обстановка и это будет безопасно”, — отметила она.
Накануне украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование АЭС. Он ударил по машинному залу энергоблока № 6 и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
В Минобороны уточнили, что беспилотник повредил фасад машинного зала на расстоянии десяти метров от реакторного отсека. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев пояснил, что БПЛА управляли по оптоволокну, поэтому атака на ядерный объект была намеренной.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.