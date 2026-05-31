В Днепропетровске прогремели новые взрывы

Украинский пожарный во время тушения пожара в Днепропетровске. Архивное фото

Украинский пожарный во время тушения пожара в Днепропетровске

© Фото : ГСЧС Украины Украинский пожарный во время тушения пожара в Днепропетровске

Краткий пересказ от РИА ИИ В Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части региона звучит сигнал воздушной тревоги.

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Днепропетровске на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".

Ранее в воскресенье телеканал уже сообщал о взрывах в городе.

« "В Днепропетровске прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

Чуть позже телеканал сообщил о серии взрывов в городе.