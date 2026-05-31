Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал "Общественное".
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в Днепропетровске на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
«
"В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Чуть позже телеканал сообщил о серии взрывов в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.