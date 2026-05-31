Число пострадавших при взрыве газа в доме в Ингушетии выросло до пяти

НАЛЬЧИК, 31 мая - РИА Новости. Число пострадавших от взрыва газа в частном доме в селе в Сунженском районе Ингушетии выросло до пяти, среди них трое детей, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Ранее ведомство сообщало о двух пострадавших в результате взрыва газа в частном доме на улице Осмиева в сельском поселении Троицкое.
"В результате взрыва газо-воздушной смеси пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.
Пострадавшие доставлены в Сунженскую центральную районную больницу и детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.