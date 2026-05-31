В Госдуме предложили сделать 1 июня выходным для родителей с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Госдумы Панеш предложил сделать 1 июня выходным днем для всех родителей с детьми.
- Предполагается, что оплачивать его будут из расчета среднего заработка как за обычный рабочий день.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) предложил сделать 1 июня выходным для всех родителей с несовершеннолетними детьми.
"День защиты детей — это день, когда родители должны быть рядом, когда семья может выехать на природу, сходить в парк, просто побыть вместе. Я предлагаю объявить 1 июня официальным выходным днем для всех сотрудников, у которых есть несовершеннолетние дети, и сделать это на постоянной основе", — сказал он в беседе с РИА Новости.
Парламентарий отметил, что простой человеческий шаг — дать родителям день с детьми — укрепит семьи.
"Если сделать 1 июня выходным для родителей, они смогут провести этот день вместе с детьми: сходить в кино, на аттракционы, на пикник — куда угодно. Это укрепит эмоциональную связь, создаст семейные традиции, и это абсолютно бесплатная для бюджета мера поддержки, в отличие от денежных выплат", — добавил Панеш.
Собеседник агентства пояснил, что предлагается внести изменение в Трудовой кодекс, дополнив статью 112 новым нерабочим праздничным днем. Но такой шаг, по его мнению, скорее всего, встретит сопротивление работодателей.
"Второй, более гибкий вариант — дополнить статью 262 Трудового кодекса, которая уже предусматривает дополнительные выходные для родителей детей-инвалидов (четыре дня в месяц) и для сельских женщин (один день в месяц)", — отметил Панеш.
Законодатель призвал добавить норму: работникам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, предоставляется один дополнительный оплачиваемый выходной день — 1 июня — для проведения мероприятий, связанных с Международным днем защиты детей. Оплата, по его словам, может производиться из расчета среднего заработка как за обычный рабочий день.
Если родители разведены, выходной может взять тот, с кем проживает ребенок, либо по соглашению: например, один год — мать, следующий — отец, добавил депутат.