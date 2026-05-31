ВСУ за сутки потеряли свыше 445 военных в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 455 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Коломийцы и Гавриловка Днепропетровской области, а также Копани, Трудовое, Терсянка, Новоселовка, Любицкое и Комсомольское Запорожской области.
"ВСУ потеряли свыше 445 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия", - добавили в Минобороны РФ.
