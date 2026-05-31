Призер ОИ по волейболу Вольвич покинул казанский "Зенит" - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
13:43 31.05.2026
Призер ОИ-2020 по волейболу Вольвич покинул казанский "Зенит" спустя 10 сезонов

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады-2020 Артем Вольвич покинул казанский "Зенит", сообщается на сайте волейбольного клуба.
Вольвич присоединился к "Зениту" в 2016 году. В 2023 году после ухода Александра Волкова центральный блокирующий стал капитаном команды. Всего за клуб он провел 403 матча, что является третьим результатом в истории клуба после Максима Михайлова и Владислава Бабичева.
Вольвичу 36 лет. Вместе с "Зенитом" волейболист два раза выиграл Лигу чемпионов (2017, 2018), стал пятикратным чемпионом России (2017, 2018, 2023, 2024, 2025), одержал победу на клубном чемпионате мира (2017), а также завоевал семь Кубков и столько же Суперкубков страны.
Вместе со сборной России Вольвич стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио, двукратным чемпионом Европы (2013, 2017) и победителем Лиги наций (2018).
