Датчанин Вингегор выиграл "Джиро д'Италия", Власов стал 25-м - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
20:46 31.05.2026
Датчанин Вингегор выиграл "Джиро д'Италия", Власов стал 25-м

Датский велогонщик Йонас Вингегор. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Датский велогонщик Йонас Вингегор из команды Visma стал победителем многодневки «Джиро д’Италия» с результатом 83 часа 22 минуты 51 секунда.
  • Россиянин Александр Власов, выступающий за Bora-Hansgrohe, занял 25-е место, уступив победителю 1 час 15 минут 21 секунду.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Датский велогонщик Йонас Вингегор из команды Visma стал победителем многодневки "Джиро д'Италия", россиянин Александр Власов, выступающий за Bora-Hansgrohe, занял 25-е место.
Заключительный, 21-й этап многодневки протяженностью 131 км, прошел в воскресенье в Риме. Первым финишировал итальянец Джонатан Милан из команды Lidl-Trek со временем 3 часа 5 минут 50 секунд. Второе место занял его соотечественник Джованни Лонарди из Team Polti VisitMalta, тройку замкнул француз Поль Пенхоэ из Groupama-FDJ United. Власов стал 75-м.
В генеральной классификации победу одержал Вингегор с результатом 83 часа 22 минуты 51 секунда. Вторым стал австриец Феликс Галль из Decathlon CMA CGM Team (отставание - 5 минут 22 секунды), третьим - австралиец Джей Хиндли из Bora-Hansgrohe (+6.25). Власов занял 25-е место, уступив победителю 1 час 15 минут 21 секунду.
Винегор дважды побеждал на "Тур де Франс" (2022, 2023) и один раз выиграл "Вуэльту Испании" (2025). 29-летний датчанин стал восьмым велогонщиком в истории, который выигрывал все три Гранд-тура.
СпортРимАлександр ВласовДжиро д'ИталияВелоспорт
 
