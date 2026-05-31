Датчанин Вингегор выиграл "Джиро д'Италия", Власов стал 25-м

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Датский велогонщик Йонас Вингегор из команды Visma стал победителем многодневки "Джиро д'Италия", россиянин Александр Власов, выступающий за Bora-Hansgrohe, занял 25-е место.

В генеральной классификации победу одержал Вингегор с результатом 83 часа 22 минуты 51 секунда. Вторым стал австриец Феликс Галль из Decathlon CMA CGM Team (отставание - 5 минут 22 секунды), третьим - австралиец Джей Хиндли из Bora-Hansgrohe (+6.25). Власов занял 25-е место, уступив победителю 1 час 15 минут 21 секунду.

Винегор дважды побеждал на "Тур де Франс" (2022, 2023) и один раз выиграл "Вуэльту Испании" (2025). 29-летний датчанин стал восьмым велогонщиком в истории, который выигрывал все три Гранд-тура.