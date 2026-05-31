22:35 31.05.2026
Экспериментальная вакцина от рака в США вызвала улучшение у трети пациентов

Johnson&Johnson: новая вакцина от рака улучшила состояние трети пациентов в США

Женщина прививается. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экспериментальная вакцина от рака «амивантамаб» вызвала улучшение состояния опухоли у трети пациентов с распространенным плоскоклеточным раком головы и шеи.
  • У 15 пациентов с рецидивом или новыми метастазами опухоли исчезли полностью после инъекции «амивантамабом».
  • Вакцина «амивантамаб» показала положительные результаты у пациентов с раком легких и борется с раком, блокируя EGFR и MET, а также активируя иммунную систему.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экспериментальная вакцина от рака "амивантамаб" в ходе испытаний вызвала улучшение состояния опухоли у трети пациентов, сообщил в воскресенье разработчик вакцины, американская компания Johnson&Johnson.
"Прием "амивантамаба"… обеспечил устойчивый положительный эффект у пациентов с распространенным плоскоклеточным раком головы и шеи, ранее получавших иммунотерапию и химиотерапию. Подтвержденный общий процент реакции составил 42%, при этом более чем у трети пациентов наблюдалась полностью положительная реакция", - говорится в пресс-релизе компании.
Отмечается, что исследование вакцины проводилось с участием 102 пациентов. Она была предложена больным, у которых произошел рецидив или возникли новые метастазы, не поддающиеся общепринятым методам лечения.
После укола "амивантамабом" опухоли уменьшились более чем у трети пациентов. У 15 пациентов опухоли исчезли полностью.
Также сообщается, что инъекция показала положительные результаты у пациентов с раком легких.
"Амивантамаб" борется с раком тремя способами. Он блокирует рецептор эпидермального фактора роста (EGFR) - белка, который способствует росту опухолей – и протоонкоген MET, который также способствует росту опухолей. Кроме того, вакцина помогает активировать иммунную систему для борьбы с опухолью.
