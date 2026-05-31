Экспериментальная вакцина от рака в США вызвала улучшение у трети пациентов

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экспериментальная вакцина от рака "амивантамаб" в ходе испытаний вызвала улучшение состояния опухоли у трети пациентов, сообщил в воскресенье разработчик вакцины, американская компания Johnson&Johnson

"Прием "амивантамаба"… обеспечил устойчивый положительный эффект у пациентов с распространенным плоскоклеточным раком головы и шеи, ранее получавших иммунотерапию и химиотерапию. Подтвержденный общий процент реакции составил 42%, при этом более чем у трети пациентов наблюдалась полностью положительная реакция", - говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что исследование вакцины проводилось с участием 102 пациентов. Она была предложена больным, у которых произошел рецидив или возникли новые метастазы, не поддающиеся общепринятым методам лечения.

После укола "амивантамабом" опухоли уменьшились более чем у трети пациентов. У 15 пациентов опухоли исчезли полностью.

Также сообщается, что инъекция показала положительные результаты у пациентов с раком легких.